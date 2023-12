Corso di preparazione per concorsi pubblici al Circolo Alberone di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il corso si terrà dal 10 gennaio 2024 tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 presso il Circolo Alberone di Pisa. Affronteremo assieme il programma dei concorsi per amministrativi ex C, scambiandoci materiale e informazioni sulle prove in corso. Il docente è Tommaso Mongelli, esperto amministrativo contabile presso il Comune di Capannori (LU). Le lezioni sono a offerta libera e rivolte ai tesserati ARCI.