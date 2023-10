Al Cineclub Arsenale torna il corso di teoria e pratica del montaggio video

'Perché funzionano gli stacchi?', si è chiesto Walter Murch, il montatore e collaboratore di Coppola e Lucas, 'forse perché siamo abituati a sognare'. Al Cineclub Arsenale di Pisa torna il corso di montaggio video ideato da Alfea Cinematografica e tenuto dal docente Andrea Ciacci. L'ultima vera scrittura di un film, la costruzione di un discorso, la struttura di una storia. Cos'è e cosa fa il montaggio? Attraverso tre strade principali, il corso porterà i partecipanti alle conoscenze linguistiche, tecniche e pratiche fondamentali per capire e usare le riprese: dare emozione, rispettare il racconto e tenere un ritmo consapevole.

Con la visione e le analisi di scene e sequenze tratte da film, documentari, videoclip e serie TV, il corso offrirà una panoramica ampia sui diversi linguaggi derivati dal cinema che oggi popolano tutti i media, da quelli tradizionali ai social. Si imparerà a capire, in particolare, quando usare un determinato taglio o quando si può non rispettare una regola e anche come gestire un progetto con materiali eterogenei.

Basato sul software Adobe Premiere Pro e lezioni frontali, il corso prevede un esercizio di chiusura e numerosi esempi pratici su come tagliare una musica o aggiungere un effetto audio-video, o come correggere il colore. Le lezioni si terranno nella sala Sammartino dell’Arsenale (via San Martino 63). Sono previsti due incontri a settimana, per un totale di 30 ore. Per info e iscrizioni scrivere a commerciale@alfeacinematografica.com, oppure contattare gli organizzatori su WhatsApp o per telefono al numero335 1324485.

Andea Ciacci Ideatore e montatore di trailer per società come Filmauro, 01 Distribution, Medusa e Lucky Red, torna da Alfea Cinematografica, ha montato inchieste giornalistiche, concerti musicali, cortometraggi, programmi per bambini, video installazioni, web series, videoclip. Dal 2015 si dedica al documentario per le sale cinematografiche per società indipendenti o in collaborazione con Rai Cinema, lavorando su film premiati nei Festival internazionali come Locarno, Los Angeles e Roma. Dal 2018 insegna Montaggio Cinematografico presso ACT - Accademia Cinema Toscana.