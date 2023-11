Scegliere la scuola superiore a Pontedera: il calendario degli 'Open Days'

Aiutare i ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle medie a fare la scelta giusta e a iscriversi alla scuola secondaria che più è affine ai loro desideri. Ecco gli 'Open Days', le tradizionali giornate di apertura degli istituti superiori alla cittadinanza, alle famiglie e agli alunni per la presentazione dell’offerta formativa dei rispettivi plessi con indirizzi, attività, strutture e riferimenti organizzativi.

L’iniziativa promossa dalla Conferenza Educativa della Valdera, in collaborazione con gli Istituti Superiori della Valdera, con il coordinamento del Cred - Centro Risorse Educative e Didattiche. Si prevede un calendario di appuntamenti per visite in presenza e on line presso gli stessi Istituti Superiori, ma anche per incontri con dirigenti e i docenti. Questo per garantire a tutti le informazioni essenziali sugli indirizzi di studio, le principali attività, le caratteristiche dei percorsi formativi e le prospettive future di inserimento nel modo del lavoro e delle professioni. Gli Open Days sono cominciati il 18 novembre e ogni istituto garantirà dai tre ai quattro giorni di 'aperture'.

Questi gli appuntamenti in calendario:

ITI Marconi - Pontedera

24 novembre 2023 dalle 17 alle 18 (on line), 2 e 16 dicembre 2023 dalle ore 15 alle ore 18 (in presenza), 13 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 in presenza + alunne/i H in presenza

Liceo XXV Aprile - Pontedera

18 novembre, 16 dicembre 2023 e 13 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 (in presenza)

Liceo E. Montale - Pontedera

25 novembre 2023 dalle ore 15 alle ore 17, 2 e 16 dicembre 2023 e 14 gennaio 2023, 1° turno dalle ore 15 alle ore 16.30, secondo turno ore 16.30 alle ore 18 (in presenza)

ITCG E. Fermi - Pontedera

25 novembre, 2 e 16 dicembre 2023 dalle ore 15 alle ore 18 (in presenza anche alunne/i BES/DSA), 13 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 (in presenza anche per alunne/i BES/DSA)

IPSIA A. Pacinotti - Pontedera

16 dicembre 2023, 13 e 20 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 (in presenza)

"Gli Open Days degli Istituti superiori del villaggio scolastico di Pontedera rappresentano un’importante occasione di confronto e condivisione con le famiglie e gli studenti, un momento utile e prezioso prima di effettuare una scelta importante che condizionerà il percorso di crescita culturale e formativa di ogni giovane", ha dichiarato Arianna Cecchini, Presidente della Conferenza Educativa di Zona dei Comuni della Valdera. "Per questo vorrei ringraziare per la loro tutti gli istituti, i dirigenti, gli insegnanti, gli studenti e tutti i coloro che saranno impegnati nelle presentazioni dei percorsi durante gli open days per la loro dedizione e il loro spirito di servizio".