Con l’avvicinarsi della stagione scolastica ormai alle porte, Geofor accende i riflettori sul Progetto Scolastico 'Geofor Scuola', attivo fin dal lontano 2001, con quasi trentamila studenti coinvolti, in un percorso di educazione ambientale volta a formare i cittadini del domani.

Rispetto all’anno scorso, Geofor Spa, società del gruppo Retiambiente, investirà maggiori risorse per coinvolgere fino a 200 classi, raddoppiando l’offerta formativa e la divulgazione di materiale didattico legato all’ecologia.

L’anno scolastico 2023/2024 interesserà le scuole primarie e le scuole secondarie di I° grado (elementari e medie) di tutto il bacino di Geofor. Alla ripresa della presenza nelle scuole, l’azienda contatterà i plessi scolastici per ricevere le prime adesioni e iniziare a calendarizzare gli incontri nelle aule. Il progetto scolastico di quest’anno prevede ben sette percorsi didattici da scegliere, su tematiche ambientali e sul rispetto del nostro pianeta e sarà facoltà della scuola individuare il più idoneo per i propri studenti.

«Il nostro intento – ha spiegato l’amministratore delegato di Geofor, Paolo Vannozzi – è quello di aprire le porte dell’azienda ai ragazzi delle scuole. Vogliamo cioè far conoscere il ciclo dei rifiuti e cosa succede dopo che è stata fatta la raccolta differenziata, quando i materiali raccolti vengono preparati e avviati alle filiere del riciclo. Inoltre, in collaborazione con le strutture scolastiche, vorremmo coinvolgere gli studenti nella pulizia delle aree scolastiche che vivono, in modo tale da far comprendere loro quanto lavoro c’è dietro ad un tema complesso come il mantenimento del decoro urbano».

«Salutiamo con soddisfazione questa importante attività di Geofor. – ha aggiunto il presidente del comitato di controllo analogo, Juri Filippi – L’educazione ambientale parte dai più giovani, attraverso i quali, poi, far pervenire nelle famiglie le buone pratiche da seguire, sia in termini di raccolta differenziata, sia di sensibilità verso la natura e ciò che ci circonda. Ecco quindi che invitiamo le scuole ad aderire al nostro progetto, perché siamo sicuri che anche quest’anno possa garantire un’offerta informativa utile dal punto di vista didattico, ma anche dall’importante risvolto educativo e formativo. E’ importante quindi viaggiare su un doppio binario: se da un lato bisogna puntare sulla qualità dei servizi, dall’altro è necessario investire e seminare nelle nuove generazioni, per poi cogliere i frutti negli anni a venire».

«Il progetto scolastico della nostra società operativa locale Geofor – ha commentato il presidente di Retiambiente, Daniele Fortini – è consolidato negli anni e può quindi contare su un know-how formativo che si è ben radicato nei territori serviti. E’ sviluppato in sinergia con la capogruppo e siamo lieti di poterlo proporre sia all’area servita da Geofor, sia negli altri territori in cui ci fosse richiesto».