Pontedera e "il Natale da Serie A e Serie B": l'attacco di Bagnoli sugli addobbi per le feste

Un centro addobbato a festa con le luci scintillanti del Natale ad Arte e le frazioni al buio. Piovono critiche dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Pontedera Matteo Bagnoli sulla preparazione della città in vista del Natale.

“Se entro l'8 dicembre l'amministrazione comunale non avrà reso le nostre frazioni un minimo decorose in vista delle festività natalizie saremo noi a donare, ad ognuna di loro, un albero di Natale - attacca Bagnoli - il sindaco Franconi spende quasi 200mila euro di tutti i contribuenti per le luminarie e gli addobbi del centro, ma si dimentica delle frazioni”.



“Sono settimane che l’amministrazione comunale ha inaugurato in grande stile le luminarie del centro storico con un Natale da serie A per Pontedera mentre per gli abitanti di Gello, Il Romito, La Borra, La Rotta, Montecastello, Pardossi, Santa Lucia, Treggiaia oltre a tutti gli altri quartieri, il Natale rischia seriamente di essere di Serie B” conclude Bagnoli.