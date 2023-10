"Aiuti per 10mila euro per le famiglie calcesane, la maggioranza dice no"

"Diecimila euro. E' questa la cifra che, con un emendamento alla variazione di bilancio, abbiamo proposto e avremmo voluto destinare alle famiglie calcesane sotto forma di aiuto". Così i consiglieri di Uniti per Calci, dopo il Consiglio comunale di alcuni giorni fa. "Purtroppo, come già successo in passato quando abbiamo proposto il bonus bebè, la maggioranza ha di nuovo detto no alla nostra proposta, negando di fatto un’opportunità ai cittadini".

L'attacco riguarda le scorse settimane quando, durante la presentazione di una variazione di bilancio illustrata nella commissione competente, è emersa una minore uscita; un risparmio, cioè, di 54mila euro, cifra che l'amministrazione aveva destinato in gran parte (circa 40mila euro) alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e a spese per eventuali progettazioni con professionisti esterni. "Esaminate e approfondite queste scelte - spiega Uniti per Calci - abbiamo valutato la possibilità di investire parte dei 54mila euro anche in interventi di natura sociale. Nello specifico il nostro intento era quello di creare un fondo di 10mila euro che potesse contemporaneamente supportare sia i bisogni delle famiglie sia gli esercenti locali, dal momento che, secondo la nostra proposta, tale somma doveva essere impiegata per effettuare acquisti nelle attività del paese, escludendo la grande distribuzione".

"Questa idea, però - spiega la lista - non ha trovato il via libera della sinistra calcesana che, dopo aver sollevato una questione tecnica, comunque superabile con un breve rinvio del Consiglio se vi fosse stata una unità di intenti, ha allora dichiarato di non condividere politicamente la proposta". "Siamo sinceramente dispiaciuti per questo atteggiamento di chiusura della sinistra - proseguono i consiglieri - che in un momento come questo sicuramente difficile per le famiglie, ha preferito alzare muri e fare sterile polemica sul governo Meloni, anziché lanciare un segnale importante e condiviso di aiuti ai nostri compaesani. La maggioranza che ci governa ha spiegato di preferire scelte strutturali per gli aiuti, quali quelle destinate all’utenza scolastica. Eppure in quasi dieci anni di governo del nostro paese queste politiche, certo indispensabili, non possono considerarsi un arduo traguardo, specie se si pensa che sono strutturali ormai ovunque. In ogni caso, questi non escludono la previsione di ulteriori aiuti, come quello da noi proposto a favore delle famiglie. Ancora una volta la sinistra ha negato ai calcesani un aiuto concreto proposto dalla minoranza".