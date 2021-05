Il caso dell'antenna telefonica del Cep in Commissione Urbanistica

Dell’installazione di un’antenna per la telefonia avvenuta alcuni mesi fa fra via Vecellio e via dell’Argine nel quartiere del Cep, episodio che aveva suscitato tante polemiche, se ne discuterà domani, giovedì 20 maggio, alle 17.30, in un'apposita riunione della Commissione Urbanistica del Comune di Pisa. Il Presidente di questa Commissione è il consigliere Maurizio Nerini (FdI-PnC). Questa discussione è stata richiesta da vari consiglieri comunali, primo firmatario il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). Saranno presenti l’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli, il Dirigente della Direzione Attività Produttive Marco Guerrazzi, la Dirigente della Direzione Urbanistica Daisy Ricci e il Funzionario dell'Ufficio Edilizia Privata Roberto Serrentino.