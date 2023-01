Consiglio comunale: al centro della seduta la base militare di Coltano e via D'Achiardi

Domani, martedì 17 gennaio dalle 14, prima seduta del Consiglio comunale del nuovo anno. Prevista come di consueto, la diretta streaming dal canale YouTube del Comune di Pisa. Numerosi gli argomenti in discussione. S’inizia con ben tre question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulla base militare di Coltano e chiede quando si svolgerà la riunione del tavolo interistituzionale prevista nel corso di questo stesso mese di gennaio. Gli rispanderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo, del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), è su via D’Achiardi, l'ex rettore dell'Università responsabile dell'applicazione delle leggi razziali, che sarà cambiata il prossimo 27 gennaio in occasione del 'Giorno della Memoria' e diventerà via Giusti tra le Nazioni. Anche a questo question time risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il terzo question time, infine, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è sulla restituzione da parte del Comune alla Regione Toscana di circa 46 mila euro per un progetto relativo al dopo scuola. Gli risponderà l’assessora alla pubblica istruzione, Sandra Munno.

Successivamente sarà poi la volta delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno. Per quanto riguarda le interpellanze sarà discussa, tra le altre, quella del consigliere Auletta sul termovalorizzatore a Ospedaletto. Gli risponderà l’assessore all’ambiente Filippo Bedini. Per quanto riguarda le mozioni sarà discussa, tra le altre, quella sull’uccisione di Masha Amini e dei diritti delle donne in Iran di cui la capogruppo consiliare di FdI, Giulia Gambini ne è stata la prima firmataria. Per quanto riguarda, infine, gli ordini del giorno, sarà discusso quello sull’Avr, presentato dalla 2° Commissione di Controllo e Garanzia. La presidente di questa Commissione è la conigliera Olivia Picchi (Pd). Anche questa seduta del Consiglio Comune si terrà in modalità mista. Alcuni consiglieri comunali saranno in presenza altri lo seguiranno invece da remoto. Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 24 gennaio. venerdì 27 gennaio (dedicato al Giorno della memoria) e martedì 31 gennaio.