Molti gli argomenti in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale in programma lunedì 23 ottobre, dalle 14.30 fino al termine dei lavori. In particolare da sottolineare le linee programmatiche di mandato del sindaco Michele Conti e il contratto di concessione per il trasporto pubblico locale. La seduta sarà aperta da alcuni question time come quello del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) su i Consigli territoriale di partecipazione, un altro del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) sull'ex distretto Asl di via Cilea al Cep e un altro, infine, del consigliere Marco Biondi (Pd), sulla sicurezza dei pedoni.

Anche questa seduta sarà trasmessa online dal sito YouTube del Consiglio Comunale. La successiva seduta del Consiglio Comunale si terrà lunedì 30 ottobre.