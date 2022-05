Tariffe del parcheggio per i medici ed infermieri del Santa Chiara: nuovo round in Commissione

L'aumento delle tariffe del parcheggio per i medici ed infermieri del Santa Chiara (più che triplicato da 27 a 100 euro al mese a partire dal primo maggio scorso), sarà al centro di una apposita riunione della Prima Commissione Consiliare del Comune di Pisa. Stamattina, 4 maggio, è stata infatti inoltrata al presidente Maurizio Nerini (FdI) la richiesta urgente, depositata dai consiglieri Ciccio Auletta (Diritti in Comune), Marco Biondi (Pd) e Matteo Trapani (Pd).

Dopo la risposta dell'assessore alla mobilità Massimo Dringoli al consigliere Marco Biondi (Pd) nel Consiglio Comunale del 26 aprile scorso, con la quale, in sintesi, l'Amministrazione Comunale confermava questo aumento pur ricordando comunque che le facilitazioni a 27 euro al mese rimangono in tante altre strade prossime all'Ospedale, ora è la volta di un nuovo confronto. Nella richiesta dei tre consiglieri comunali si chiede anche la presenza dei rappresentati delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl Uil, Cobas, Nursind, Nursind up e Fials.

Nei giorni scorsi, dai medici e dagli infermieri del Santa Chiara, su i social, è stata annunciata una raccolta di firme perché il Comune ritorni su i suoi passi.