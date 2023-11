Barriere architettoniche alle fermate dei bus: se ne discute in Commissione consiliare

Domani, venerdì 24 novembre, alle 15, in Comune, si terrà una riunione della Commissione politiche sociali del Comune con il seguente ordine del giorno: 'Abbattimento delle barriere architettoniche alle fermate degli autobus'. Saranno presenti gli assessori Massimo Dringoli (Mobilità) e Giulia Gambini (Disabilità). Inoltre saranno presenti un rappresentante di Autolinee Toscane, della Pisamo, il garante dei diritti delle persone disabili, Alessandro Di Ciolo, e il coordinatore del tavolo comunale delle accessibilità, Michele Lazzerini. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.

"Questo tema - ha così sottolineato la consigliera Rachele Compare (Fdi), che è anche presidente di questa Commissione consiliare - era già stato affrontato nella passata legislatura ma necessita ancora di un forte impegno politico ed amministrativo. Dobbiamo lavorare affinchè tutti i percorsi e i luoghi d'interesse turistico e culturale siano accessibili a tutti e rendere così la città maggiormente vivibile, permettendo, in particolare, lo spostamento in maniera autonoma anche alle persone a ridotta mobilità".