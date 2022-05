Cantiere fermo di Sant'Ermete: "Le fidejussioni sono regolari"

Dopo lo spostamento della settimana scorsa, nell'assemblea cittadina del 17 maggio ha trovato risposta il question time di Diritti in Comune circa la regolarità delle fidejussioni per il cantiere dei 33 nuovi alloggi a Sant'Ermete, la cui realizzazione è ferma da settembre con un contenzioso in corso con la ditta esecutrice.

In Consiglio Comunale, a rispondere a Francesco Auletta, è stato l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa: "Leggo la risposta fornita dalla direttrice generale di Apes", ha esordito, per poi affermare che "le garanzie sono regolari ed escutibili. A disposizione per la copia. Come è ovvio, queste garanzie risalgono a quando erano obbligatorie, quindi credo al 2017 quando è stato stipulato il contratto. Ci sono da sempre, insomma".

La replica finale di Auletta è stata circa i tempi per avere l'informazione: "Bene, anche se è la scoperta dell'acqua calda. Non è possibile che la giunta abbia i documenti e non i consiglieri comunali, avevamo chiesto questi materiali da oltre 2 mesi".