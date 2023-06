Nasce il circolo Pd 'dei tre comuni': Casale, Guardistallo e Montescudaio insieme

Nasce a Montescudaio il circolo PD 'dei tre comuni' che riunisce i circoli di Casale, Guardistallo e Montescudaio. Eletta Segretaria Lia Maioli.

L'obiettivo è quello riunire le energie in ottica di creazione di una piattaforma programmatica sulle tematiche che riguardano i tre comuni collinari e quello di prepararsi alle future elezioni amministrative del 2024.

Il segretario provinciale Oreste Sabatino commenta: "È importante continuare il lavoro di radicamento del partito, di rilancio dell'attività anche e soprattutto a livello dei singoli territori. Fondamentale, attraverso la presenza del partito, costruire una campagna di vicinanza e di prossimità rispetto ai luoghi più 'periferici' ma non per questo di minor importanza. È anche in quest'ottica che dalla scorsa settimana stiamo portando avanti le iniziative delle assemblee aperte in tutta la provincia che coinvolgono anche i territori più distanti dal capoluogo, che non devono sentirsi esclusi dal percorso di partecipazione del partito. A livello regionale e nazionale ci sono opportunità di finanziamento per le aree interne che vanno conosciuti, diffusi e soprattutto sfruttati, al fine di consentire a tutti i luoghi di vivere ed essere vissuti in tutte le loro potenzialità".