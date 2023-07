Commemorazione strage di via D'Amelio: appuntamento a mercoledì 19 luglio

"I corpi muoiono, le idee no. Non li avete uccisi!". Con queste parole il Gruppo Territoriale S. Marco S. Giusto S. Ermete del Progetto Civico e Progressista dà appuntamento alla cittadinanza per mercoledì 19 luglio alle 19, presso il Parco Falcone e Borsellino in Via dell’Aeroporto 47A, per commemorare la Strage di Via D’Amelio avvenuta 31 anni fa. Un momento di riflessione e di rilancio della lotta alla mafia, a tutte le mafie, durante il quale interverranno Milly Rossi, del Gruppo Territoriale S. Marco S. Giusto S. Ermete, Marco De Martino, di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), concluderà Paolo Martinelli, coordinatore del Progetto Civico e Progressista. Per l’occasione verrà deposto un mazzo di fiori ai piedi della targa che insiste all’interno dell’area dedicata a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone".