Consiglio comunale: la mancanza di vaccini antinfluenzali e il pagamento della TARI nella seduta

Martedì 17 novembre nuova seduta del Consiglio Comunale, dalle 14, diretta streaming. All'ordine del giorno, tra le altre, sarà votata anche una mozione presentata dal consigliere Marcello Lazzeri (Lega), sulla mancanza, denunciata dai medici di famiglia, dei vaccini antinfluenzali promessi dalla Regione Toscana.

“La votazione dell’urgenza di questa mozione - ha commentato Lazzeri - è passata con i voti favorevoli della sola maggioranza di centrodestra e il voto contrario dei consiglieri del Pd. Pensavo che in un momento come questo chiedere un maggior impegno da parte della Regione Toscana per più vaccini antinfluenzali potesse essere argomento di ampia condivisione trasversale ai colori politici. Ennesima farsa dei consiglieri del Pd”.

Sempre nel Consiglio Comunale di martedì prossimo sarà anche discussa una mozione presentata dalla consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd) con al quale si chiede “da subito una diminuzione della somma dovuta per la seconda rata della TARI e una sua maggior dilazione nella corresponsione del pagamento, per alleviare il carico fiscale su tutte quelle attività e quelle famiglie che, soprattutto in questo difficile periodo, non riescono ad arrivare a fine mese”.

Inoltre stamattina, 16 novembre, si riunirà, su richiesta del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), la commissione Urbanistica con all’ordine del giorno il 'Potenziamento dell’impianto di Ospedaletto presentato dall'azienda Herambiente'. Nel pomeriggio si riunirà anche la Commissione Politiche Sociali che incontrerà l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro e discuterà, inoltre, della situazione sanitaria nelle RSA in conseguenza della pandemia.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale, come fissate dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, si terranno martedì 24 novembre, giovedì 26 novembre, martedì 1 dicembre e, infine, giovedì 3 dicembre. Le sedute di martedì 1 dicembre sarà dedicata alla Festa della Toscana alla quale sono stati invitati il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo e il governatore della Toscana, Eugenio Giani e alla quale parteciperà, tra gli altri, il noto scrittore Marco Malvaldi. La seduta di martedì 3 dicembre del Consiglio Comunale avrà invece come argomento principale la crisi dall'aeroporto Galilei.