E’ finito oltre le tre di notte il Consiglio Comunale di Pisa di ieri, 25 luglio, l’ultimo prima della pausa estiva. Un vero e proprio 'tuor de force' per il sindaco Michele Conti, gli assessori e i consiglieri comunali. Al termine dei lavori la maggioranza ha espresso soddisfazione (FdI, Lega, Fi, Pisa al centro e Sviluppo e territorio) per il via libera alle modifiche e integrazioni al programma triennale dei lavori pubblici, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il nuovo dipartimento di biologia in via Moruzzi a San Cataldo.

La seduta era iniziata, su proposta del presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna, con un minuto di silenzio in memoria del professor Raffaello Nardi, scomparso la scorsa settimana, e da una breve comunicazione di felicitazioni del consigliere Alessandro Gennai (Lega) per la liberazione di Patrik Zaki.

Successivamente il sindaco Conti, nel rispondere ad un question time del consigliere Edoardo Ziello (Lega), aveva dichiarato la propria contrarietà alla proposta di un centro di accoglienza tra via Diotisalvi e via Cimabue, zona ingegneria, mentre l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, nel rispondere ad un question time della consigliera Emila Lacroce (La città delle persone), aveva annunciato che "il Comune sarà parte civile nel processo Keu e presto partiranno i lavori di bonifica nell’area ex Vacis".

Infine, grazie ad un question time del consigliere Andrea Ferrante (Pd), Il Sindaco di Pisa ha dichiarato che l’antenna di telefonia a Putignano è solo in via provvisoria e che gli uffici stanno verificano le prescritte autorizzazioni.