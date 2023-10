Consiglio comunale di Pisa: gli argomenti della seduta del 16 ottobre

Moliti gli argomenti in discussione nella seduta di domani, lunedì 16 ottobre, del Consiglio comunale di Pisa. Dopo due question time - il primo del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione a La Vettola, il secondo della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) sulla sanificazione alle scuole Gereschi - i consiglieri voteranno la Convenzione tra i Comuni della zona educativa pisana; designeranno i consiglieri per il Consiglio degli Anziani per il gioco del Ponte e, infine, esprimeranno il parere per l'edeguamento antincendio del polo didattico d'ingegneria.

Molti, poi, gli ordini del giorno. Tra questi, si ricorda quello della consigliera Rachele Compare (FdI) per la realizzazione di un'area giochi per il Parco Europa; quello del consigliere Maurizio Nerini (FdI) per la valorizzazione dell'Ippodromo di San Rossore; quello del consigliere Edoardo Ziello (Lega) sulla riqualificazione del quartiere di Gagno e quello, infine, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) per la rimodulazione dell'imposta di soggiorno.