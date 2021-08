Consiglio Comunale di Pisa: ripartono i lavori dopo la pausa estiva

Fitto calendario di appuntamenti e riunioni, assemblea cittadina fissata per il 31 agosto

Dopo l’intervallo dell'estate riprende l’attività del Consiglio Comunale di Pisa. Si comincia con la conferenza dei capigruppo, fissata dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai per domani, giovedì 26 agosto, alle 10.30. All'ordine del giorno la calendarizzazione delle sedute dell'assemblea per il prossimo mese di settembre.

Si prosegue poi con lunedì 30 agosto, alle 10.30, con una riunione, come richiesto da alcuni consiglieri comunali, della Commissione Urbanistica su 'Via Pellizzi: sentenza del tar e aggiornamento sul progetto'. Argomento di grande attualità, anche per l'intenzione espressa dall'amministrazione Comunale di voler ricorrere contro questa sentenza del Tar al Consiglio di Stato. Saranno presenti l’assessore all'Urbanistica Massimo Dringoli e la Dirigente della Direzione Urbanistica Daisy Ricci.

Lunedì 30 agosto, alle 15.30 e mercoledì 1 settembre, sempre alle 15.30, si terranno poi due riunione della Commissione Bilancio, entrambe, su "legittimità dei debiti fuori bilancio" e su “"ratifica bilancio di previsione 2021-2023, variazione". La Commissione Bilancio si riunirà anche lunedì 6 settembre, alle 15.30, sulla proposta dell’amministrazione comunale per il "superamento dei Consigli territoriali di partecipazione ed individuazione di una nuova forma di reale partecipazione che coinvolga organismi rappresentativi del territorio in un rapporto diretto con il Consiglio Comunale".

Sempre lunedì 6 settembre si riunirà, alle 17, anche la Commissione Politiche Sociali per programmare i lavori della Commissione stessa.

Infine, martedì 31 agosto, dalle 14.30, prima seduta Consiglio Comunale dopo la pausa estiva. Questa seduta del Consiglio Comunale sarà tutta dedicata alle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni. Prevista, come di consueto, la diretta streaming.