Questa mattina, 6 ottobre, la Commissione Cultua ha espresso il parere favorevole alla proposta di una 'Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) per l’esercizio associato delle funzioni di supporto alla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione'.

La Conferenza zonale è l'organo che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei Comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio. Nella seduta della Commissione sono stati ascoltati, tra gli altri, l'assessore Riccardo Buscemi. "Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche - ha aggiunto Virginia Mancini, presidente di questa Commissione - la proposta ora proseguirà il suo iter in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva".