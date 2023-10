Il Coordinamento provinciale di Forza Italia alla tre giorni del partito organizzata a Paestum

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Pisa ha partecipato con grande entusiasmo alla tre giorni di Forza Italia tenutasi a Paestum dal 29 settembre al 1° ottobre. Una kermesse che ha visto il confronto su temi fondamentali per il futuro dell'Italia, del centrodestra e in vista delle prossime sfide elettorali, tanto a livello amministrativo quanto europeo.

Il Commissario Provinciale di Forza Italia Pisa, Lorenzo Paladini, commenta: "Le giornate di Paestum sono state un'occasione preziosa di confronto e riflessione. Forza Italia si conferma come una realtà chiara e distinta all'interno del panorama del centrodestra italiano, con una visione centrata sulla cultura del fare e sulla concretezza delle idee. Siamo orgogliosi di far parte di un movimento che guarda al futuro con determinazione e che ha al suo centro i valori liberali e cristiani".

La partecipazione attiva del coordinamento di Pisa ha ribadito la centralità di Forza Italia non solo a livello nazionale, ma anche come pilastro chiave nelle prossime elezioni amministrative ed europee. Paladini aggiunge: "La nostra presenza sarà determinante nelle prossime sfide elettorali. Grazie alla guida di Antonio Tajani e alle solide basi poste dal presidente Berlusconi, Forza Italia è pronta a giocare un ruolo chiave, sia nelle amministrative che nelle europee. La strada tracciata a Paestum è chiara e noi, da Pisa, faremo la nostra parte per assicurare il successo del centrodestra".

Concludendo, il Commissariato Provinciale di Pisa ritiene che gli obiettivi e le direzioni delineate durante la tre giorni rappresentino un punto di partenza solido per un lavoro costruttivo, che vedrà Forza Italia sempre più protagonista nel panorama politico italiano ed europeo. Significativa presenza dei giovani di Forza Italia a Paestum, simbolo tangibile di una formazione politica che guarda al futuro e che investe nelle nuove generazioni. Si sottolinea l'importante contributo di Raffaella Bonsangue, vice Coordinatrice regionale e consigliere comunale di Pisa, la cui partecipazione ha sottolineato il forte legame tra le istanze locali e quelle nazionali. Di rilievo anche la presenza di Riccardo Buscemi, assessore del Comune di Pisa, che ha portato la sua esperienza amministrativa, rafforzando il messaggio di un Forza Italia radicato sul territorio e attivamente impegnato nella gestione della cosa pubblica.