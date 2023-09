Base militare, il Circolo PD non ci sta: "Difenderemo il Parco a tutti i costi"

"Assistiamo con sofferenza e sconcerto a quanto sta succedendo attorno a quello che dovrebbe essere il nostro più importante bene comune: il Parco d Migliarino Massaciuccoli San Rossore" affermano gli iscritti al Circolo PD di Sant'Ermete, Putignano, Coltano e Ospedaletto. "Dopo l’attacco ai suoi poteri e alla sua estensione territoriale, contenuto nella bozza di Piano Integrato ora in mano alla Regione, siamo al paradosso che, con due voti su sette, in una riunione-farsa semideserta si è dato il via ad uno scempio ambientale irreversibile. Per far posto alla base militare, nell’area Cisam verrà abbattuto un bosco di 2500 piante, e non sono affatto chiari né i volumi che verranno costruiti né dove si reperiranno i finanziamenti per gli annunciati (ma non certi) recuperi degli immobili storici di Coltano".

"Mentre ci riconosciamo totalmente nelle dichiarazioni del segretario comunale, Andrea Ferrante, giudichiamo inaccettabile che la base militare nel parco venga considerata, come ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, una grande occasione per la città. Sarà solo un’occasione di distruzione dell’ambiente. Altrettanto non comprendiamo come il presidente del Parco, Lorenzo Bani, che per il suo ruolo (e anche per la sua appartenenza politica) dovrebbe curare e difendere il Parco che amministra, con spregiudicatezza trasversale accetti un progetto di cui non si conoscono i contorni ma che di certo creerà devastazione".

"Noi siamo tra quelli che hanno accolto con profonda convinzione la svolta ambientale che Elly Schlein ha portato in un partito rissoso e sfibrato, e crediamo in un PD nel quale posizioni non ambientaliste non debbano avere spazio. In quel PD che ha fortemente contribuito a inserire nei principi fondamentali della Costituzione la tutela dell’ambiente Per questo, chiediamo immediatamente una discussione larga negli organismi del nostro partito. Il Parco è la nostra casa e il nostro futuro, e non rinunceremo a difenderlo".