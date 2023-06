Consiglio comunale di Pisa: dimissioni di Sandra Munno, entra Elena Del Rosso

La consigliera comunale ed ex assessore di Fratelli d'Italia Sandra Munno si è dimessa, in quanto entrata a far parte del Cda di Rete Ambiente. Al suo posto andrà a sedere nei banchi della maggioranza Elena Del Rosso. Architetto, master in ingegneria sulle fonti rinnovabili, Ctu del Tribunale di Pisa, sposata con 5 figli.

Dopo la nomina della nuova Giunta comunale avvenuta la scorsa settimana da parte del sindaco di Pisa Michele Conti, c'erano già state le relative sostituzini: al posto degli assessori di Fratelli d’Italia Raffaele Latrofa, Filippo Bedini e Giulia Gambini, erano entrati in Consiglio Alessandra Orlanza, Maurizio Nerini e appunto Sandra Munno, ora sostituita. Al postocdell’assessore Paolo Pesciatini (Sviluppo e Territorio) c'è Andrea Maggini, per gli assessori Frida Scarpa e Gabriella Porcaro, entrambe della lista Pisa al Centro, sono entrati Salvatore Caruso e Angelo Ciavarrella.

La prima seduta del Consiglio comunale della nuova legislatura si terrà, presso la sala Delle Baleari, giovedì 15 giugno alle 14.30. Prevista la diretta streaming dal canale YouTube del Consiglio comunale.