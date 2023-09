Comune di Pisa: al via le domande per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio

Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda presso l’Ufficio Elettorale (Via Battisti, 53, quarto piano) a partire dal prossimo 1 ottobre. Le domande possono essere inviate anche alla mail elettorale@comune.pisa.it o alla pec comune.pisa.elettorale@pec.it. Lo rende noto Palazzo Gambacorti.

"Gli scrutatori - dichiara l’assessore ai Servizi demografici, Gabriella Porcaro - sono delle figure centrali per la gestione del processo elettorale in quanto chiamati a svolgere compiti delicati a supporto dei presidenti di seggio. Mi auguro che i giovani della nostra città accolgano l'invito dell'amministrazione comunale e presentino la domanda per iscriversi nell'albo unico degli scrutatori e dei presidenti di seggio. Sono convinta che questa esperienza oltre a promuovere una cultura politica della partecipazione consenta ai giovani di sentirsi maggiormente ancorati alla comunità in cui vivono".

Per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori c’è tempo dal 1° ottobre al 30 novembre 2023. E’ invece possibile presentare la domanda per l'iscrizione nell'albo dei presidenti dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023. Coloro che sono già inseriti negli albi non devono rinnovare la domanda.

Tutte le informazioni su come presentare domanda e la relativa modulistica sono reperibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa e ai seguenti link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/albo-scrutatori; https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/albo-presidenti-di-seggio.