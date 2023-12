Elezioni comunali a Capannoli: Italia Viva sostiene il progetto civico di Silvia Rocchi

Il coordinamento Italia Viva del Comune di Capannoli ha deciso che appoggerà la candidatura civica a sindaco di Silvia Rocchi per le elezioni amministrative del 2024.

“Per le sue capacità e per il valore del suo progetto, nel quale ci riconosciamo, riteniamo che sia la persona giusta a ricoprire il ruolo per il quale si è candidata” dice Giovanni Balocchi, coordinatore Italia Viva per il Comune di Capannoli.



Interviene anche la neoeletta presidente provinciale di Italia Viva Pisa, Anna Ferretti: "La nostra visione nei territori al voto del 2024 sarà guidata dal riconoscimento che la politica non si esaurisce nella ricerca di un bene comune dei cittadini inteso solo nel suo aspetto materiale, la politica deve essere laboratorio di relazioni, in modo da costruire una società aperta al conseguimento di fini sempre più elevati. Ecco perché condividiamo il progetto civico di Silvia Rocchi. Silvia ha una visione in comune con Italia Viva e cioè la necessità di promuovere lo sviluppo economico e turistico, di recuperare l’identità del territorio e di rivalutarlo attraverso la partecipazione diretta dei cittadini agli eventi, riprogettando la creazione di veri spazi di aggregazione culturali, in modo che tutti i cittadini di Capannoli e Santo Pietro possano essere i protagonisti, vivendo e considerando il proprio paese un bene comune da difendere e preservare per le generazioni future".







“Silvia ci propone un’occasione unica, nuova - conclude la presidente - che è quella di sottrarre l’etica della responsabilità al rischio di restare confinata in un ideale astratto e solamente di principio ideologico”.