Fondi Cittadella Galileiana: convocare a Firenze da Giani la Commissione Cultura

Clamorosa presa di posizione dei Consiglieri Comunali Riccardo Buscemi e Virginia Mancini di Forza Italia e di Giulia Gambini di Fratelli d’Italia- Pisa Nel Cuore dopo l’audizione in Terza Commissione Consiliare Permanente sulla mancata liquidazione al Comune di Pisa delle risorse regionali rivenienti dalla vendita delle partecipazioni in SAT Spa. Tali somme erano state destinate dal Comune di Pisa alla Cittadella Galileiana e la mancata liquidazione sta impedendo il completamento dei suoi lavori. Come noto la vicenda era emersa nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 3 dicembre scorso interamente dedicata alle vicende dell’aeroporto pisano e messa nero su bianco in un ordine del giorno presentato dal Centro Destra e approvato dal Consiglio Comunale, nonostante il voto contrario del Partito Democratico. Ora la vicenda torna nuovamente alla ribalta e i Consiglieri Buscemi, Mancini e Gambini, che in questi mesi non hanno cessato di occuparsi della vicenda, dopo l’audizione dell’Assessore alla Cultura che rivela che a tutt’oggi la Regione non ha ancora provveduto a liquidare tali risorse, come riferito nel corso di una seduta alla 3ª Commissione Consiliare Permanente, hanno depositato una mozione con cui si dà mandato alla 3ª Commissione Consiliare Permanente di autoconvocarsi a Firenze presso la Presidenza della Giunta Regionale della Toscana per sollecitare la liquidazione delle risorse promesse se la Regione Toscana non dovesse accettare l’invito a partecipare ai lavori della Commissione in una riunione da convocarsi entro il 20 settembre 2021 per spiegare i motivi del ritardo e dare certezze sui tempi e sull’importo della liquidazione.



Riccardo Buscemi e Virginia Mancini, Forza Italia Giulia Gambini (Fratelli d’Italia- Pisa Nel Cuore)