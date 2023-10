Un'importante variazione al bilancio è stata predisposta dalla giunta di Calci e approvata dal Consiglio comunale di giovedì 28 settembre. L'amministrazione comunale calcesana ha infatti ottenuto un nuovo finanziamento Pnrr che copre al 100% l'intervento di consolidamento delle strutture e del suolo in via del Fienilaccio a Castelmaggiore, dove il dissesto ha interessato un'area parcheggio fondamentale per la zona collinare.

Le procedure di approvazione del progetto esecutivo erano in realtà già in corso, perché il Comune di Calci aveva già ottenuto un finanziamento regionale del 90% dell'importo (121.500 euro su 135mila). Adesso, grazie al finanziamento Pnrr per 135mila euro, è possibile far fronte anche ad eventuali imprevisti o mitigare l'effetto dei rincari dovuti all'aumento delle materie prime.

Sempre da risorse Pnrr arriveranno anche alcune di migliaia di euro per la digitalizzazione delle liste elettorali. Se, dunque, la parte più corposa della variazione è data dall'ottenimento di ulteriori risorse Pnrr, sono stati previsti anche ulteriori stanziamenti per finanziare altre importanti iniziative.

In particolare, arrivano ulteriori risorse dalla Regione Toscana, per circa 10mila euro sull'anno 2023, per le misure 'Nidi Gratis' e 'Nidi di Qualità', per migliorare la qualità del nido e garantire la gratuità per i nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro. Sono risorse che si aggiungono a quelle già giunte dalla Regione, ad oggi 56mila euro in totale e, soprattutto, ai circa 150mila euro che il Comune continuerà a garantire per favorire la fruizione del nido per tutti. Si iscrivono a bilancio anche quasi 10mila euro di contributo regionale per rendere ancor più inclusivi i parchi pubblici ed oltre 7mila euro aggiuntivi per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili.

Altri interventi della variazione sono 35mila euro per incrementare le manutenzioni sul territorio, 5mila euro in più per incarichi progettuali, che serviranno a sbloccare anche risorse di investimento stanziate con le precedenti variazioni, e oltre 5mila euro per iniziative di promozione del territorio.

"Ancora una volta - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - una variazione all'insegna della crescita degli investimenti e degli interventi sul territorio, con un'attenzione ai temi sociali ed anche alla promozione della Valgraziosa. Tutto questo poggia innanzitutto sul lavoro degli uffici comunali, cui va il nostro ringraziamento, e sulla parsimoniosa gestione del bilancio comunale, per effetto della quale siamo sempre pronti a sfruttare economie per metterle in gioco su nuove azioni".

"Posso assicurare - conclude il primo cittadino - che col magro bilancio del Comune di Calci spesso si devono fare i salti mortali per ottenere risultati, ma non ci lamentiamo e anzi ci rimbocchiamo le maniche per fare sempre qualcosa in più. Ai cittadini di Calci garantisco, anche se sono convinto che già lo sanno, che fino all'ultimo giorno di mandato questa amministrazione farà di tutto per lasciare il paese migliorato e valorizzato, con servizi e lavori, rispetto a quando ci siamo insediati".