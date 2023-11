Fratelli d'Italia incontra i cittadini: "Racconteremo cosa facciamo e faremo per Pisa"

Domani, sabato 18 novembre, il partito di Fratelli d'Italia organizzerà una serie di gazebo per tutto il giorno in diversi luoghi di Pisa. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il coordinatore cittadino e consigliere regionale Diego Petrucci, il capogruppo in Consiglio comunale Maurizio Nerini, il consigliere comunale FdI Virginia Mancini e altri dirigenti di FdI a Pisa.

"Per fare politica - ha detto Petrucci - occorre seguire tre principi cardine: sapere cosa si vuole, saperlo comunicare e infine essere incorruttibili. Sappiamo cosa vogliamo, siamo incorruttibili ed è necessario far sapere ai cittadini cosa stiamo facendo. Fratelli d’Italia ha il gruppo più numeroso in Consiglio comunale ed è il primo partito del governo cittadino e nazionale. Questo implica avere una maggiore responsabilità, pertanto abbiamo pensato ad una intera giornata dedicata ai cittadini per spiegare e raccontare cosa abbiamo fatto e faremo per Pisa. Domani saremo tutto il giorno con i nostri gazebo in cinque zone della città: dal centro alle periferie. I gazebo sono pensati come uno spazio di dialogo, siamo pronti a ricevere segnalazioni, istanze e anche critiche. Pensiamo che la piazza e il confronto faccia a faccia, abbiano ancora un ruolo fondamentale nell’attività politica. I social network non possono essere l’unico strumento per comunicare con i cittadini".

"Saremo dalle 10 alle 13 al Cep in Piazzale Donatello - ha spiegato la dirigente di Fratelli d'Italia Laura Andreoletti - e contemporaneamente in Borgo Stretto in Largo Ciro Menotti. Mentre il pomeriggio dalle 16 alle 19 ci troverete a Porta a Lucca presso Largo Arieti, a Pisanova in zona centro commerciale e in Piazza Vittorio Emanuele nel centro storico. Nei gazebo saranno presenti i nostri 7 consiglieri comunali, i nostri 3 assessori e gli iscritti disposti ad ascoltare i cittadini e a confrontarsi con loro".