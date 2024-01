Tentativi di furti in Santa Maria, Bruni (Pd): "Strade buie, è previsto potenziamento dell'illuminazione?"

"Negli ultimi giorni ci sono stati molti tentativi di furti nel quartiere di via Santa Maria. Il ristorante di Piazza Carrara, la Farmacia di via Roma e l'edicola del Ponte Solferino sono stati presi d'assalto. Siamo passati a far visita a queste attività dove tutti hanno lamentato la stessa cosa: il centro storico è diventato sempre più insicuro anche perché l'illuminazione pubblica è insufficiente, con pochi lampioni che lasciano ampie zone al buio dove le attività presenti diventano facili bersagli". Ad intervenire sul nodo sicurezza è Enrico Bruni, consigliere comunale del Partito Democratico.

"Nei giorni scorsi l'amministrazione aveva annunciato come un grande traguardo l'arrivo di 15 nuovi militari nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Sarebbe sufficiente fare due chiacchiere con qualche commerciante del centro storico per capire che sulla sicurezza basterebbe iniziare da quello che negli ultimi anni non si è fatto: ripensare la città costruendo spazi maggiormente inclusivi e vissuti da più persone possibili - prosegue Bruni - il lavoro del consigliere è anche questo per me, stare dentro e fuori il palazzo, sempre a disposizione delle persone. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i dati delle presenze in Consiglio comunale. Sempre presente, partecipando inoltre a 29 sedute in Commissione Bilancio su 35. Questi primi mesi sono stati quindi caratterizzati all'insegna della dedizione e della costanza, per questo sarò sempre grato a tutti quei cittadini e cittadine che mi hanno dato la loro fiducia. Continuiamo a lavorare in città e in consiglio per costruire insieme un'altra idea di Pisa".



Bruni annuncia di aver presentato al sindaco e alla Giunta comunale una interpellanza per chiedere sulla questione illuminazione "quali sono i criteri generali sulla base dei quali è stato redatto il progetto di illuminazione adottato dall’amministrazione per decidere quale sia la luminosità necessaria nelle vie della città e se vi sono margini per il potenziamento futuro dei corpi illuminanti in piazza Carrara e via Roma, nonché nelle vie limitrofe ritenute anch’esse particolarmente buie da residenti e

commercianti".