Italia Viva Pontedera sulle dichiarazioni del segretario dell’Unione Comunale del PD

Stamani abbiamo appreso dalla stampa la dichiarazione resa dal segretario dell’unione comunale del PD di Pontedera, Francesco Papiani, secondo cui Italia Viva farebbe parte della maggioranza politica che sostiene l’attuale giunta comunale che guida Palazzo Stefanelli. Dobbiamo rilevare, come questa sia una inesattezza poiché Italia Viva non fa parte di nessuna maggioranza politica, come testimonia il fatto che Italia Viva non partecipa alle riunioni di maggioranza della città di Pontedera. Italia Viva è una forza che insieme ad Azione ha intrapreso un percorso congiunto, già realtà nella famiglia politica europea di Renew Europe, che ha l’obiettivo di costituire un Terzo Polo, che sia alternativo sia alla destra populista che alla sinistra massimalista. Un Terzo Polo liberale e riformista, aperto a tutte quelle forze politiche e della società civile che sono stanche della politica del no a tutto e dell’assistenzialismo. Nelle maggioranze politiche si entra attraverso la condivisione di piattaforme programmatiche e non attraverso dichiarazioni a mezzo stampa. L’appoggio alla maggioranza in Consiglio Comunale su singoli provvedimenti attraverso il voto favorevole del Presidente del Consiglio Comunale, espressione di Italia Viva, si inquadra nella politica del pragmatismo politico che ha caratterizzato Italia Viva fin dalla sua formazione. Il nostro partito sostiene senza pregiudiziali tutti gli atti amministrativi che vanno nella direzione del buon governo e a favore dei cittadini di Pontedera.



Domenica Gurnari, coordinatrice Valdera-Italia Viva

Raffaela Sateriale, coordinatrice Pontedera- Italia Viva