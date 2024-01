Lavori programmati in via Bellini al Cep, Trapani (PD): "Ascoltata la nostra segnalazione"

"Via Bellini al Cep è stata inserita tra i lavori in programmazione dopo il sopralluogo di Pisamo avvenuto grazie alla nostra segnalazione". Lo sottolinea il consigliere comunale PD Matteo Trapani: "Una notizia importante che interessa un'area centrale di quel quartiere e che ad oggi è praticamente priva di marciapiedi e verte in uno stato ormai inaccettabile".

"Accogliamo quindi con favore la notizia data ieri (lunedì 22 gennaio, ndr) in Consiglio comunale dalla Giunta che, a seguito di interpellanza, è stato effettuato un sopralluogo a dicembre al fine di inserire l'intervento nella programmazione delle opere" aggiunge Trapani.

"Continueremo tuttavia a chiedere di risolvere il prima possibile le altre questioni legate a quell'area (in particolare ex circoscrizione e parchetto connesso), oggetto di altra interpellanza e sulle quali mi fu risposto ormai qualche mese fa che sarebbero state risolte il prima possibile, riconoscendone l'assoluta urgenza".