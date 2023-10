Tutela per lavoratori e utenti del trasporto pubblico: approvata una mozione in Provincia

Approvata all’unanimità martedì 3 ottobre in Provincia una mozione a tutela dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico locale. E' stata presentata dal gruppo di centrodestra 'Insieme per la Provincia di Pisa', primo firmatario il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Serena Sbrana. "Le problematiche illustrate nella mozione sono state condivise anche da tutta la maggioranza" afferma Sbrana. "Per questo, e soprattutto per esprimere in modo unitario il pensiero del Consiglio nell’interesse della collettività, ho accettato l’emendamento proposto, che peraltro, non ha modificato l’intento della mozione".

Venendo al contenuto, il consigliere Sbrana spiega che negli ultimi anni sono aumentate le aggressioni verbali e fisiche agli autisti, che nei casi meno gravi causano ritardi e disservizi, e in quelli più gravi anche danni agli autisti stessi e seri pericoli per i passeggeri e per la circolazione stradale. "Siamo di fronte a criticità sulle quali è necessario mantenere alta la guardia e profondere il massimo impegno" dice Sbrana. "Nella mozione ho chiesto l’intervento del presidente Angori anche in merito ai disservizi sulle linee frequentate soprattutto dagli studenti durante l’orario di ingresso o uscita da scuola. Basta anche solo leggere i commenti sui social per rendersi conto di come ciò che sta accadendo stia complicando la vita degli utenti tutti. Non solo degli studenti, ma anche dei loro genitori e dei lavoratori, che pagano abbonamenti o biglietti per un servizio che non sempre viene garantito".

Dall’inizio dell’anno scolastico, infatti, si sono già registrati numerosi casi di mancata fermata degli autobus perché troppo pieni, o di ritardi talvolta dovuti a guasti dei mezzi, che impediscono l’ingresso a scuola o al lavoro in orario. "Una situazione inaccettabile che causa gravi disagi anche alle famiglie, costrette ad accompagnare i figli a scuola in extremis" afferma il consigliere Sbrana.

Dopo aver espresso piena solidarietà a coloro che sono stati oggetto di aggressioni, il Consiglio ha chiesto al presidente della Provincia di proseguire implementando le sedi di confronto esistenti per sollecitare Autolinee Toscane, anche di concerto con i sindaci, affinché vengano poste in essere tutte le misure per tutelare i dipendenti e per porre rimedio ai disagi all'utenza, compresa la richiesta di utilizzare mezzi adeguati a svolgere il servizio extraurbano. A questo proposito Sbrana conclude: "Nel 2023 è infatti inaccettabile usare mezzi non idonei a svolgere un servizio pubblico essenziale per i cittadini".