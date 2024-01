"Leggiamo dalla stampa che alla Stazione dei fondi di Ferrovie sono stati acquistati da imprenditore pisano e la cosa può solo fare piacere a noi che abbiamo fatto della riappropriazione degli spazi uno dei capisaldi dell'azione politica in città. Purtroppo si lascia ancora tanto spazio a chi si fa vanto di una guerra contro la proprietà privata e l'imprenditoria, pensiero continuo della sinistra". E' quanto sottolinea Maurizio Nerini, capogruppo in Consiglio comunale a Pisa di Fratelli d'Italia che replica a distanza all'intervento di Una città in comune. Il gruppo di Ciccio Auletta chiedeva infatti delucidazioni sull'operazione che riguarderebbe appunto la zona stazione.

"Noi pensiamo che invece ci sia da ringraziare chi pensa di investire e far rivivere luoghi che una volta erano il fiore all'occhiello della città e poi, favorendo una immigrazione incontrollata, si è ottenuto che diventassero terra di nessuno dove spaccio e criminalità varia trovavano il proprio sostentamento delinquenziale - prosegue Nerini - questa tendenza si inverte solo con operazioni meritorie del genere perché o si militarizza ogni angolo della città, ed è impossibile, o lo si fa vivere con le persone, le attività e il commercio. Quindi ben vengano investitori che troveranno sicuramente aperture da parte dell'amministrazione di centrodestra, a differenza di chi vive con la cultura del sospetto che con estrema puntualità viene fuori su tutte le azioni urbanistiche della città".

"Leggasi gli attacchi sulle operazioni delle ex-caserme certo non volute e definite da noi, ma che ormai tali sono, e l'accanimento morboso di andare a fare le pulci su ogni progetto in favore di uno sciocco ambientalismo o chiamandoci 'cementificatori' senza accorgersi di cosa succeda appena fuori dal confine del nostro comune - conclude il capogruppo di Fdi - dunque viva la proprietà privata e l'imprenditoria, a noi spetta il controllo del rispetto delle regole di chi governa, cosa che fortunatamente non sarà mai a carico di chi vuole solo distruggere".