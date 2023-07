Pomarance, la denuncia: "Il parcheggio dell'Iti è 'sotto sequestro' della Provincia"

"Quest'inverno, a seguito di un temporale, un ramo è caduto dall'albero del piazzale dietro l'Istituto Tecnico Industriale di Pomarance, colpendo un'auto": il consigliere provinciale di opposizione Paolo Moschi ricostruisce l'accaduto che ha portato alla condizione attuale denunciata pubblicamente. "I docenti da sempre hanno utilizzato quest'area come parcheggio: l'albero è stato potato, e la zona messa in sicurezza. Però ancora la Provincia non ha restituito la fruibilità, e quindi la possibilità di parcheggio nell'area, che è pertinenza della scuola. Una difficoltà in più per i professori e i collaboratori scolastici, i quali lavorano presso l'istituto superiore. Se la zona non è sicura, ci venga motivato il perché, in quanto in caso non dovrebbe esserlo nemmeno per il transito dei ragazzi, che avveniva regolarmente".

"Non si capisce il motivo di questi ritardi, ma con tutta probabilità si tratta di una questione prettamente burocratica, affrontata in seconda battuta forse perché per la Provincia chi vive a Pomarance o in Val di Cecina può sempre attendere più degli altri, anche per le cose più banali" argomenta Moschi. "Noi crediamo che la Provincia, e il presidente Angori, debbano mettere la stessa attenzione alle scuole della Valdicecina così come per quelle del capoluogo, cosa che ad oggi non è così, vedi la mancata attivazione di progettualità per accaparrare i fondi del PNRR per gli istituti volterrani, bisognosi di ristrutturazioni".

"Ricordiamo anche la triste vicenda della perdita della classe prima media a Lajatico, cosa che si sarebbe potuta evitare con un'azione più forte e fatta in tempo. Mentre ad oggi sappiamo solo che i bimbi di Lajatico faranno la prima media a Peccioli, fuori dall'istituto comprensivo. Se vogliamo che in futuro la Provincia torni ad essere un ente autorevole, questa deve riuscire a mettere tutti i territori allo stesso livello con pari dignità. Cosa che, purtroppo ad oggi non accade. Al tecnico industriale di Pomarance ne sanno qualcosa".