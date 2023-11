Ieri sera, mercoledì 15 novembre, oltre 150 persone hanno partecipato all’iniziativa promossa dai firmatari dell’appello 'Per un Pd che sappia cambiare Pisa', chiedendo a Mario Iannella la disponibilità a candidarsi a segretario dell’Unione Comunale.

"tasera abbiamo lanciato una sfida - dichiara Mario Iannella, dopo aver dato la sua disponibilità - provare a immaginare il futuro di questa città, convinti che questo sia il compito e debba essere l’obiettivo del Partito Democratico. Il compito di un Partito di sinistra consiste nell'assicurare che tutti i suoi abitanti abbiano una rete di sostegno, un punto di ascolto, strumenti affinché gli siano assicurate condizioni di vita dignitose, mobilità competitive, possibilità di sviluppo umano, individuale e collettivo, non lasciando nessuno indietro nella transizione ecologica e digitale. Una grande città si vede anche dalla capacità di garantire ai suoi cittadini una qualità della vita elevata e per questo Pisa ha bisogno di essere curata dalle ferite e dai tagli della giunta Conti. Vanno immaginate nuove realtà che rispondano ai bisogni diffusi dei cittadini, anzitutto, una cittadella dello sport. Qualità della vita significa anche impegnarsi per affrontare l’esigenza dei tanti giovani che sono venuti e rimasti a Pisa, e oggi hanno da gestire una famiglia in assenza del supporto dei parenti, o occuparsi degli anziani che si interfacciano con l’accesso a servizi essenziali attraverso strumenti digitali cui non sono abituati. Per questo ci proponiamo di mettere a disposizione di associazioni locali le sezioni del Pd come luogo in cui possano svolgere funzioni sociali, come ad esempio doposcuola, o dove riprendere progetti di educazione digitale, frettolosamente abbandonati dalla giunta Conti".

I firmatari scrivono: "Nelle scorse elezioni amministrative il Pd cittadino ha realizzato il peggior risultato della sua storia. Ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare un appello, di metterci in discussione e di provare a coinvolgere le persone intorno all’idea del Partito democratico che vorremmo, di un Pd che sappia cambiare Pisa. Per farlo, c’è bisogno di idee e c’è bisogno di un metodo. Perché le nostre idee per cambiare Pisa arrivino alla città, devono diventare parte della vita quotidiana delle persone e delle associazioni che ne sono interessate, che quelle questioni le vivono costantemente. Con loro vanno costruite, corrette, confrontate, in un percorso lungo che trasformi una prospettiva teorica, attraverso il costante confronto con la realtà. Per questo, abbiamo invitato anche stasera alcune delle associazioni più rappresentative in città ed abbiamo chiesto a loro di darci un punto di vista sulle priorità per Pisa".

Tanti gli esponenti delle associazioni di categoria e di volontariato presenti in sala e che hanno mandato il loro contributo o sono intervenuti, tra cui Confcommercio, Confesercenti, Anaao, Avis, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. "L'idea è di costruire una rete di comunità intorno ai circoli, attraverso cui iscritti e militanti possano confrontarsi costantemente con le esigenze della cittadinanza diffusa, a partire dalle associazioni e dalle migliori esperienze civiche. Per questo abbiamo chiesto a Mario Iannella di dare la sua disponibilità per candidarsi alla guida del Pd cittadino, partendo proprio dalla sua esperienza di segretario di circolo a Pisanova, uno dei pochi quartieri dove il centrosinistra ha vinto", concludono i firmatari dell’appello.