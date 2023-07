Inclusione, accessibilità, servizi: la Seconda commissione consiliare permanente ha aperto i lavori

Questa settimana si è riunita per la prima volta la seconda commissione consiliare permanente e i consiglieri Ramalli (PD), Scognamiglio (PD) e Sofia (SU) hanno presentato diversi argomenti. Per la vicepresidente della commissione, Dalia Ramalli, gli atti presentati "interessano la cittadinanza, le categorie e le associazioni. Riguardano i temi principali della commissione dove sarà impegnata la nostra attività: inclusione, accessibilità, sicurezza, servizi e integrazione socio sanitaria, legalità e diritti degli animali. Vogliamo garantire l'accesso e la presa in carico dei bisogni delle cittadine e dei cittadini con una programmazione adeguata delle priorità e degli interventi".

La consigliera Maria Antonietta Scognamiglio ribadisce: "Porteremo avanti il lavoro della scorsa consiliatura su temi e contenuti trasversali con l'obiettivo di portare proposte largamente condivise affinché ci sia sempre un dibattito costruttivo tra tutte le forza politiche".

"Crediamo che sia necessario riaprire riflessioni condivise con la città rispetto ad alcuni temi che oggi risultano essere emergenze sociali per la nostra comunità:

Sicurezza sociale, criminalità, legalità, politiche abitative, disagio sociale, sono priorità su cui ci vogliamo approcciare con metodo e umiltà per costruire in sinergia con le categorie di riferimento, associazioni, residenti, soluzioni per il bene della città" conclude Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita per Pisa.