Terricciola, scarsa manutenzione al corso d'acqua: "Pericolo alluvione"

"Come documentato da un nostro recente sopralluogo, il piccolo corso d’acqua presente all’entrata di Selvatelle lato Capannoli si riconosce a fatica ormai a causa della vegetazione cresciuta rigogliosa e dei rifiuti abbandonati nell’alveo". La denuncia arriva dai consiglieri della lista Terricciola SiCura Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Filippo Fiorentini.

"Non è solamente una questione estetica, ovviamente. La mancanza di pulizia dei corsi d’acqua è un fattore di pericolo notevole che va a favorire gli eventi alluvionali. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, nel quale sempre più spesso si registrano intense precipitazioni, è inaccettabile assistere a questo totale disinteresse da parte del sindaco che non provvede a far intervenire chi è preposto alla manutenzione e pulizia del corso d'acqua. Cosa si aspetta a intervenire per la pulizia del corso d’acqua di Selvatelle? Ma lo sa il sindaco che il suo ruolo è anche quello di garantire la sicurezza dei cittadini e per questo ha gli strumenti per intervenire?".

"Se si registrasse una precipitazione intensa, il rischio di allagamenti per questa zona di Selvatelle sarebbe molto alto. Per questo motivo non si può più aspettare, è necessario procedere subito alla pulizia del corso d’acqua in questione, così da ripristinare la sicurezza idrogeologica e di conseguenza delle famiglie che abitano nella zona. Anche questo dimostra come questa amministrazione sia allo sbando e non adeguata ad amministrare il Comune".