Consiglio comunale no stop per la discussione del Documento unico di programmazione 2024-2026

Lunedì prossimo, 4 dicembre, per ben due giorni consecutivi e forse oltre, i consiglieri comunali saranno impegnati in una seduta fiume del Consiglio comunale per discutere il Documento unico di programmazione 2024-2026. I lavori, che saranno aperti da una relazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, come detto, incominceranno lunedì 4 dicembre alle 8,30 per poi proseguire il giorno successivo ad oltranza dei lavori.



Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La seduta del Consiglio comunale sarà comunque aperta da due question time. il primo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) è sulla necessità di interventi urgenti per il Centro aggregativo dei Passi. Il secondo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sull'abbattimento degli alberi all'ex distretto militare di via Giordano Bruno, nel quartiere di San Martino.



Anche questa seduta sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.