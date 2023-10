Ex ospedale di Calambrone nel degrado, Fratelli d'Italia: "Regione e Aoup trovino una soluzione"

Sopralluogo questa mattina da parte di una delegazione di Fratelli d’Italia, composta dal consigliere regionale Diego Petrucci, dal capogruppo in Consiglio comunale Maurizio Nerini e dai consiglieri comunali Stefano Barsantini e Virginia Mancini, all’ex ospedale di Calambrone.



“Abbiamo trovato 5mila metri quadrati di edifici fatiscenti e 20mila metri quadrati di terreno che si affacciano direttamente sul mare in un indecente stato di abbandono. Questa situazione va avanti da oltre 20 anni, non è più tollerabile. La Regione Toscana e la AOU di Pisa devono trovare quanto prima una soluzione, a tal proposito presenterò una interrogazione in Consiglio regionale. I pisani hanno il diritto di riappropriarsi di questi spazi” ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.



“L’ex ospedale di Calambrone era un fiore all’occhiello per l’ortopedia e svolgeva un servizio importante per il litorale funzionando anche da pronto soccorso” ha detto il consigliere comunale Stefano Barsantini.



“Dopo il sopralluogo di questa mattina - ha spiegato la consigliera comunale e presidente della Terza commissione Virginia Mancini - abbiamo deciso di convocare la Terza Commissione consiliare permanente che si occupa di turismo perché non è accettabile lasciare in questo stato di abbandono gli edifici e il terreno. Riteniamo che questo spazio debba tornare ai pisani ed essere sfruttato per esigenze turistiche. In Commissione convocheremo anche i vertici della AOU per intraprendere un percorso di confronto. Valuteremo inoltre un nuovo sopralluogo con i membri della Commissione”.