Sosta selvaggia, autobus in ritardo: presentato un question time alla Giunta comunale

"Quello della sosta selvaggia è un problema evidente della nostra città, che da tempo causa disagi importanti anche al servizio di trasporto pubblico locale". A dichiararlo sono i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce. "Autolinee Toscane ha presentato numerose denunce alla Polizia municipale - ricordano i consiglieri - verso situazioni di parcheggi fuori dalle regole che hanno impedito il transito normale dei bus e hanno provocato ritardi consistenti e addirittura l'interruzione di alcune corse. Il 15 novembre siamo addirittura arrivati all'interdizione dei servizi scolastici urbani ed extraurbani per la totale interruzione delle corse negli orari di punta, proprio a causa delle soste selvagge. È una situazione su cui serve intervenire - proseguono Martinelli, Lacroce e Gionfriddo - per questo abbiamo presentato un question time rivolto alla Giunta, chiedendo quali azioni intenda intraprendere per contrastare questo fenomeno, permettere il regolare transito dei mezzi pubblici, sensibilizzare a un comportamento responsabile, correggendo una situazione che ha un impatto molto negativo sulla mobilità cittadina e sulla qualità della vita dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico" concludono i consiglieri.