"Come al solito i nodi vengono al pettine e si scopre che le risorse già spese per questa struttura (cifre a sei zeri) sono andate a finanziare un'opera incompleta. Come succede spesso, anche in questo caso abbiamo assistito a tanta propaganda e annunci, ingannando la cittadinanza - sottolineano da Una città in comune -

noi la pensiamo in un altro modo. Vogliamo una visione diversa per i quartieri della città: vogliamo che diventino protagonisti della scena politica. Vogliamo che il litorale, da Calambrone a Marina di Pisa, non sia un concetto astratto da portare in campagna elettorale e da dimenticare. Ecco perchè diamo battaglia su questo luogo non luogo. Calambrone e il litorale hanno estrema necessità di spazi sociali e centri collettivi e di aggregazione. C'è bisogno di nuova linfa e di progetti innovativi. Perché non partire proprio dal recupero reale del teatro con una gestione pubblica e partecipata? Noi siamo pronti a iniziare un percorso nuovo, proprio da questa struttura e da questa strada intitolata al grande artista Fabrizio De André e quindi meritoria di dignità e rispetto".



"Per chi volesse partecipare al sopralluogo della Commissione, che è pubblico, l'appuntamento è il 18 ottobre alle 15:30" concludono da Una città in comune.