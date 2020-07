Urbanistica, l’assessore Dringoli risponde a Del Torto: "Giunta orgogliosa del Piano Strutturale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Purtroppo l’avvocato Del Torto non può contare sull’aiuto dei suoi colleghi di partito per comprendere quali siano gli obiettivi dell’urbanistica. Si è così avventurato in un’affermazione gratuita e offensiva nei riguardi di chi considera l’urbanistica una disciplina da trattare con serietà e competenza, quando sostiene che 'l’urbanistica è stata ridotta a sistemazione di preselle senza visione e unitarietà'. I suoi compagni di partito non hanno, infatti, potuto fornirgli informazioni su di un Piano Strutturale, di cui hanno sfacciatamente rifiutato di conoscere i contenuti che avrebbero loro illustrato gli uffici competenti estensori del Piano stesso, abbandonando con estrema presunzione e arroganza le Commissioni Consiliari appositamente convocate, completando poi questa autentica sceneggiata da veri 'paladini della democrazia' non presentandosi in Consiglio Comunale. Un Piano Strutturale che questa Giunta è orgogliosa di avere portato all’adozione in meno di un anno, nonostante i rallentamenti provocati dall’emergenza sanitaria, quando la precedente amministrazione non era stata capace di farlo nemmeno in dieci anni. Ci vuole veramente coraggio e, se mi consente, una certa sfrontatezza, caro avvocato Del Torto, ad affermare che 'l’urbanistica è stata ridotta a sistemazione di preselle senza visione e unitarietà'. Capisco che possa essersi espresso così perché così l’hanno sempre considerata in passato gli esponenti del Suo partito; ma prenda atto che i tempi, per fortuna, sono cambiati".

Intervento dell’assessore all’urbanistica, Massimo Dringoli.