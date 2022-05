Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PROGETTO “LABORATORI” Abbiamo usato il termine “laboratori” perché richiama, istintivamente, nella mente un luogo in cui si sperimenta. Sarebbe bello se la sede della Pro-Montecatini potesse diventare un laboratorio per la nostra comunità, un luogo di scambio, di confronto e d’incontro fra le varie generazioni, in cui ognuno potesse portare e tramandare il proprio bagaglio di esperienza, di sapere, di memoria riguardo a ciò che ci accomuna. Si, sarebbe bello davvero occuparci del nostro territorio con la sua storia, le sue tradizioni, la sua natura e le sue persone, dare l’ avvio tutti insieme a dei momenti di aggregazione, di condivisione e di collaborazione per la nostra comunità in cui porre in essere attività ed iniziative creative, conoscitive, didattiche ed esperienziali rivolte alla riscoperta, alla valorizzazione ed alla promozione del nostro patrimonio culturale, anche di quello “immateriale”, fatto di tradizioni, di cui tutti, nel nostro piccolo, siamo parte e portatori. Ed è proprio su quel “patrimonio culturale immateriale da salvaguardare”, a cui si riferisce l’Unesco, che vorremmo porre l’attenzione, perché si tratta di tutte quelle tradizioni trasmesse di generazione in generazione che continuano a scandire le nostre vite dandoci un senso di appartenenza, di continuità, di identità, che non sono solo un retaggio del passato, ma qualcosa di vivo ora e un’opportunità per il futuro. Dai!: Vi aspettiamo numerosi con idee, proposte o semplicemente voglia di partecipare e di stare insieme con: • attività di laboratorio vere e proprie per scoprire, riscoprire, insegnare, imparare arti e mestieri di una volta e non; • gruppi di lavoro e/o di racconto tematici per scoprire, riscoprire, rivitalizzare, promuovere tutto ciò che riguarda le tradizioni che ci contraddistinguono e che sono l’espressione, nel tempo, dell’interazione delle nostre comunità con la natura e la storia del territorio in cui viviamo; per incrementare il recupero e la diffusione della "micro-storia fatta di vite vissute che conosciamo, di cui abbiamo sentito parlare o letto nelle pubblicazioni e nei libri dei nostri compaesani; • banca del tempo dove mettere a disposizione degli altri il nostro tempo per trasmettere sapere, esperienza, memoria su argomenti e materie specifici o semplicemente per tenere aperta la sede e stare in compagnia. “La salvaguardia non è conservazione e tutela, ma passaggio di un tratto culturale attraverso le generazioni con adattamenti e trasformazioni che lo rendano sempre vivo ed attuale”. Pietro Clemente 📌LA NOSTRA SEDE SARA' APERTA: LUNEDI 10:00 - 12:00 MERCOLEDI 17:00 - 19:00 VENERDI 21:15 - 22:30 Pro Loco Montecatini Val di Cecina Piazza Della Repubblica n 21 e-mail prolocomontecatinivc@gmail.com Per essere aggiornati sugli eventi del nostro Borgo seguiteci sui nostri canali social " Proloco Montecatini VC " Facebook https://www.facebook.com/ProlocoMontecatiniValdiCecina Pro Loco Montecatini V.C. www.instagram.com/prolocomontecatinivc/ Canale Telegram https://t.me/prolocomontecatinivc Sito Internet https://proloco-montecatini-val-di-cecina.business.site/ #promontecatini #prolocomontecatinivc #montecatinivaldicecina