Riapre la gelateria De' Coltelli dopo la pausa invernale

Riapre oggi, giovedì 25 febbraio, De' Coltelli, una delle gelaterie più note del nostro territorio. Il locale di Lungarno Pacinotti, da sempre in vetta alle classifiche di Gambero Rosso, torna ad alzare la saracinesca al termine della tradizionale pausa invernale e dopo un 2020 reso complicato per l'intero settore della ristorazione dalla pandemia. De' Coltelli, per migliorare il proprio servizio all'insegna della sostenibilità, ha investito sull'ambiente, lavorando da tre anni sul vuoto a rendere incentivandolo con uno sconto sull'acquisto successivo e utilizzando esclusivamente imballaggi compostabili, e ha studiato soluzioni alternative per mantenere tutti i posti di lavoro, come ad esempio quella relativa alla produzione di creme spalmabili naturali e l'idea, ancora in gestazione, di realizzare delle box per riprodurre in casa, con i migliori ingredienti locali, le ricette della tradizione toscana.

"Il 2020 è stato anche l'anno dei furti e degli atti vandalici al nostro locale - afferma il titolare Gianfrancesco Cutelli -, ma abbiamo voluto reagire con la stessa leggerezza che caratterizza il rituale del gelato: quest'anno più che mai desideriamo entrare metaforicamente nelle case delle persone e portare un po' di refrigerio ad una situazione che per molti è diventata insostenibile".