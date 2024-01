La gelateria Rufus di Pisa fra le premiate speciali di Gambero Rosso

Nuovo riconoscimento per la gelateria Rufus di Pisa. Dopo la partecipazione al progetto 'Botteghe in vetrina' di Confcommercio Toscana, l'esercizio commerciale pisano ha ottenuto una menzione importante dalla nota guida 'Gelaterie d'Italia 2024' di Gambero Rosso. Le è stato infatti assegnato uno dei 'Premi Speciali', attribuzione che certifica la qualità dei prodotti con il titolo 'Miglior Gelato Gastronomico con sponsor Iceteam 1927 Cattabriga'. Nel 2023 aveva ottenuto ben 2 coni dalla nota piattaforma dell'enogastronomia italiana.

In questa particolare categoria condivide il premio con 'Dolce Arte' di Cutrofiano (LE) e Giorgio Lombardi di Novi Ligure (AL). Sono 5 le categorie dei Premi Speciali, con in tutto 9 gelaterie premiate a livello nazionale. L'ottava edizione della guida è stata realizzata in collaborazione con Orion (azienda leader degli arredi della ristorazione) e presentata oggi 22 gennaio nella cornice di Sigep, l'appuntamento più importante per il settore, a Rimini. La raccolta meziona le 556 migliori insegne a livello nazionale, con 78 nuovi ingressi rispetto lo scorso anno.