Guida Michelin 2023, venti new entry in Toscana: tre sono in provincia di Pisa

Sono ben 20 i nuovi ristoranti toscani che entreranno a far parte della Guida Michelin 2023. Di questi, tre si trovano nella provincia di Pisa: si tratta dell'Antica Farmacia di Palaia, della Locanda Lo Scopiccio di Perignano e di Villa Pignano di Volterra. Un prestigioso riconosimento per i tre locali, accolti all'interno delle eccellenze italiane grazie alla loro proposta culinaria. A far registrare il maggior numero di nuovi ingressi nella celebre guida in regione è la provincia di Siena (7), mentre in totale, a livello nazionale, sono complessivamente 146 le new entry.

Guida Michelin 2023, le new entry in Toscana