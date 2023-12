Cenone di Capodanno, il menù perfetto senza spendere troppo

In questi giorni fremono i preparativi in vista del cenone di Capodanno. Dopo aver visto alcune idee per un menù di pesce ed uno di carne, vediamo oggi alcune ricette che promettono un ottimo risultato senza spendere troppo.

Antipasto

Gamberi al vapore con salsa cocktail di avocado

Ingredienti:

gamberi freschi

vocado maturo

succo di lime

maionese

ketchup

worcestershire sauce

sale e pepe

I gamberi vengono cotti al vapore e serviti freddi con una salsa cocktail preparata mescolando avocado a dadini con lime, maionese, ketchup e Worcestershire sauce.

Primo piatto

Risotto al Nero di seppia con gamberi

Ingredienti:

riso Arborio

nero di seppia

gamberi sgusciati

cipolla

vino bianco

brodo di pesce

olio d'oliva

aglio

prezzemolo

Prepara un risotto cremoso con il nero di seppia aggiungendo i gamberi scottati per un sapore delizioso.

Secondo piatto

Filetto di manzo al pepe verde

Ingredienti:

filetto di manzo

pepe verde in grani

burro

panna

brodo di carne

sale

Scotta il filetto di manzo in una padella e cuocilo al punto desiderato. Prepara una salsa al pepe verde con burro, pepe verde, panna e brodo di carne.

Dolce

Tiramisù alle fragole

Ingredienti:

fragole fresche

savoiardi

mascarpone

uovaù

zucchero

caffè espresso

estratto di vaniglia

Prepara un tiramisù alternativo con strati di savoiardi inzuppati nel caffè, crema di mascarpone e fragole fresche a fette. Ricorda di adattare le porzioni in base al numero di ospiti e di considerare eventuali restrizioni alimentari o preferenze. Puoi completare il pasto con un buon vino o spumante per brindare al nuovo anno.