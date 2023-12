Cenone di Capodanno, menù a base di pesce: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che porterà alla notte di San Silvestro. Un'occasione in cui, a tavola, non può mancare il tradizionale cenone, da condividere con amici o parenti. Numerose sono le pietanze che possono essere preparate, rispettando, ovviamente, i gusti degli ospiti. Vediamo oggi qualche suggerimento per un delizioso menù a base di pesce.

Antipasti

Gamberi con salsa avocado e lime

Capesante gratinate

Tartare di tonno

Carpaccio di salmone

Primi piatti

Trofie con crema di gamberi e pistacchi

Linguine allo scoglio al cartoccio

Spaghetti con vongole e pomodorini

Secondi piatti

Gamberoni al forno

Orata al cartoccio

Calamari ripieni con pomodori secchi e olive

Dolci