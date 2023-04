25 aprile, il menù ideale per un picnic all'aperto

La giornata del 25 aprile sarà un'occasione perfetta per fare la tradizionale gita fuori porta, trascorrendo così qualche ora di relax all'aria aperta insieme a famiglia ed amici. Niente di meglio, in questo caso, di un ricco picnic: vediamo la nostra proposta per un menù comodo e gustoso.

Antipasto

Piccoli tramezzini con salumi, tonno e insalata russa

Primi piatti

Pasta fredda pomodorini e pesto

Riso freddo tonno e zucchine

Secondi piatti

Torta salata ricotta e spinaci

Frittata con salsiccia e speck

Dolce