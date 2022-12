Natale 2022, i migliori panettoni: la classifica di Altroconsumo

Non solo il pandoro. Altro dolce che non può mancare a tavola a Natale è il panettone, simbolo per eccellenza delle festività natalizie. Altroconsumo, anche quest'anno, ha stilato la classifica dei migliori panettoni 2022 prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche il rapporto qualità/prezzo. A guidare la graduatoria, con un punteggio di 71, c'è Vergani - Il Panettone di Milano (prezzo medio a confezione 14,90 euro), che precede sul podio Le Grazie (Esselunga) - Panettone Classico (punteggio 70, prezzo medio a confezione 4,99 euro) e Tre Marie - Il panettone milanese (punteggio 70, prezzo medio a confezione 12,89 euro). Quarta posizione per Bauli - Il panettone classico (punteggio 68, prezzo medio a confezione 7,54 euro), quinto Carrefour Panettone (punteggio 65, prezzo medio a confezione 5,49 euro).

Migliori panettoni 2022, la classifica di Altroconsumo