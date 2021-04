Pisa protagonista per Pasquetta su Rai Storia

Dopo la puntata di Linea Verde, la città della Torre sarà ancora una volta protagonista in un programma tv nazionale. Andrà infatti in onda lunedì 5 aprile alle 21. 10 su Rai Storia (canale 54) una puntata di 'Storia delle nostre città' dedicata a Pisa, dalle sue origini etrusche fino all'epoca moderna, passando per la Repubblica marinara e il periodo medievale.

"E’ impossibile guardare Pisa senza gridare al miracolo - si legge nella presentazione della puntata - sarà per via di quella Torre Pendente che sta su senza neanche sapere come o per quella scenografica piazza talmente bella da esser stata chiamata Piazza dei Miracoli. Pisa, la città dove ovunque si respira l’antica gloria di una città che per secoli si è contesa con Genova, Venezia e Amalfi il ruolo di Repubblica Marinara più prestigiosa. Ancora oggi nella città sono evidenti i segni di quel passato leggendario. Dal Duomo, al maestoso Battistero fino al Palazzo dei Cavalieri progettato dal Vasari. Quanta storia a Pisa, talmente tanta e talmente antica che non si sa neanche chi le abbia dato i natali: forse gli etruschi, forse i greci, forse i liguri. Quello che si sa per certo invece è che è una città con una storia unica al mondo".

Il programma vedrà la partecipazione di Sergio Costanzo, autore di numerosi libri dedicati alla città di Pisa, Andrew Hopkins, professore associato di Storia dell'architettura all'Università dell'Aquila, Peter Glidewell, critico d'arte, e Marco Pellegrini, professore di Storia moderna all'Università di Bergamo.